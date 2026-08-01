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Россиянки Дорошко и Шмидт взяли бронзу на ЧЕ по синхронному плаванию

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

Источник: Life.ru

В произвольной программе дуэтов спортсменки получили за своё выступление 310,4407 балла. Золото и серебро распределили представительницы Испании и Греции, набравшие 315,6442 и 316,3315 балла соответственно.

Для российской команды эта награда стала четвёртой на текущем континентальном первенстве. До этого спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Российские участники выступают на турнире в нейтральном статусе. На чемпионат Европы они вернулись впервые после 2021 года, когда соревнования проходили в Будапеште. Тогда российская сборная выиграла общий зачёт турнира. Нынешнее первенство в Париже продолжится до 16 августа.

Ранее российские синхронистки успешно выступили на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Кира Черезова и Валентина Герасимова выиграли золото в произвольной программе дуэтов, став первыми российскими спортсменками, победившими на крупном международном старте после длительного перерыва.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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