В высотке у метро «Баррикадная» в Москве произошел взрыв

Взрыв произошел в высотке на Кудринской площади в центре Москвы, сообщают «Интерфакс», «Москва 24» и телеграм-канал «112». По сведениям «Интерфакса», взрыв прогремел в итальянском ресторане.
По сообщению «Интерфакса» и «112», есть погибшие. Официального подтверждения этой информации нет.
«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения», — сообщил дептранс Москвы.
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