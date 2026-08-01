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В высотке у метро «Баррикадная» в Москве произошел взрыв

Взрыв произошел в высотке на Кудринской площади в центре Москвы, сообщают «Интерфакс», «Москва 24» и телеграм-канал «112».

Источник: РБК

Взрыв произошел в высотке на Кудринской площади в центре Москвы, сообщают «Интерфакс», «Москва 24» и телеграм-канал «112». По сведениям «Интерфакса», взрыв прогремел в итальянском ресторане.

По сообщению «Интерфакса» и «112», есть погибшие. Официального подтверждения этой информации нет.

РБК обратился за комментарием в МВД, СК, МЧС Москвы.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения», — сообщил дептранс Москвы.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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