Минздрав сообщил о помощи пострадавшим при взрыве около кафе в Москве

Дептранс Москвы сначала сообщил о перекрытии движения на улицах, окружающих Кудринскую площадь, но вскоре уведомил о частичной отмене ограничений. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста", — сказано в сообщении.