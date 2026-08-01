Минздрав сообщил о помощи пострадавшим при взрыве около кафе в Москве

Пострадавшим при взрыве в Москве оказывается помощь, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).
РБК обратился за комментарием к Алексею Кузнецову, в Минздрав и депздрав.
Взрыв прогремел около 20:10 мск около летнего кафе на Кудринской площади. Погибли три человека, еще 15 получили травмы. В ГСУ СК России по Москве сообщили, что точное количество погибших и пострадавших уточняется.
Официальных данных о причинах взрыва пока нет.
Дептранс Москвы сначала сообщил о перекрытии движения на улицах, окружающих Кудринскую площадь, но вскоре уведомил о частичной отмене ограничений. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста", — сказано в сообщении.
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