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При взрыве у кафе в Москве погибли люди. Что известно к этому моменту

Взрыв произошел возле кафе в районе дома № 1 на Кудринской площади, МВД сообщило о трех погибших и 15 пострадавших. В городе временно перекрывали участки Садового кольца.

Источник: РБК

Вечером 1 августа возле кафе на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв. МВД сообщило о погибших и пострадавших. Что известно к этому моменту — в материале РБК.

Что произошло.

Как сообщило столичное управление МВД, взрыв прогремел около 20:10 возле летнего кафе в районе дома № 1 на Кудринской площади.

По данным МВД, в результате три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет сообщил, что точное число жертв устанавливается.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщил Минздрав.

Место происшествия осматривают следователи и криминалисты управления СК по Москве.

Официальных данных о причинах взрыва пока нет.

Перекрытие движения и перенос велофестиваля.

На ряде улиц в центре города временно закрывали движение:

на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок.

на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок.

Позднее движение частично открыли.

Кроме того, в столице перенесли запланированный на 1 августа Ночной велофестиваль, маршрут которого должен был пройти по Садовому кольцу. Станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме.

Материал дополняется.