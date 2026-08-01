При взрыве у кафе в Москве погибли люди. Что известно к этому моменту

Вечером 1 августа возле кафе на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв. МВД сообщило о погибших и пострадавших. Что известно к этому моменту — в материале РБК.
Что произошло.
Как сообщило столичное управление МВД, взрыв прогремел около 20:10 возле летнего кафе в районе дома № 1 на Кудринской площади.
По данным МВД, в результате три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет сообщил, что точное число жертв устанавливается.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщил Минздрав.
Место происшествия осматривают следователи и криминалисты управления СК по Москве.
Официальных данных о причинах взрыва пока нет.
Перекрытие движения и перенос велофестиваля.
На ряде улиц в центре города временно закрывали движение:
на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок.
на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок.
Позднее движение частично открыли.
Кроме того, в столице перенесли запланированный на 1 августа Ночной велофестиваль, маршрут которого должен был пройти по Садовому кольцу. Станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме.
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