«Я переживал»: Возлюбленный Лерчек вышел на связь после приговора по громкому делу

«Я переживал за Леру, потому что у неё лечение, стресс, конечно, нельзя. Я хочу сказать, что я очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть со своей семьёй рядом. Спасибо всем, кто поддерживал, писал. Прямо сейчас мы хотим быть сфокусированы на её здоровье и лечении. Мы очень благодарны за такую возможность», — рассказал Луис.