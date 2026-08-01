Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое погибли при взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве

Взрыв прогремел около 20:10 мск близ летнего кафе. Трое погибли, еще 15 ранены.

Источник: РБК

Взрыв произошел в районе высотки на Кудринской площади, сообщает управление МВД по Москве.

«Сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что точное количество погибших и пострадавших уточняется. На месте работают специалисты.

«Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

Дептранс Москвы сообщил о перекрытом движении на улицах, окружающих Кудринскую площадь: съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок, съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».