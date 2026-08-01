Трое погибли при взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве

Дептранс Москвы сообщил о перекрытом движении на улицах, окружающих Кудринскую площадь: съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок, съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.