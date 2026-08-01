Трое погибли при взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве

Взрыв произошел в районе высотки на Кудринской площади, сообщает управление МВД по Москве.
«Сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении.
В пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что точное количество погибших и пострадавших уточняется. На месте работают специалисты.
«Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».
Дептранс Москвы сообщил о перекрытом движении на улицах, окружающих Кудринскую площадь: съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок, съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.
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