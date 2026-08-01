В Калининграде в аварии на Яналова пострадал ребёнок

В Калининграде столкнулись два автомобиля Audi, которые ехали в попутном направлении. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, инцидент произошёл в субботу, 1 августа, в около 15:00 при выезде с улицы Яналова на улицу Комсомольская. По сведениям Госавтоинспеции, причиной аварии послужило несоблюдение безопасной дистанции.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2019 года рождения одного из автомобилей направлен в медицинское учреждение. Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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