Выступление рэпера ATL приостановили на «Пари Фесте» в Нижнем Новгороде

Рэпер ATL приехал в Нижний Новгород, чтобы выступить на фестивале «Пари Фест» (12+), который арошел 1 августа. У сцены собралось множество фанатов, которые громком подпевали его песням. Однако нашлись и те, кто устроил так называемый слэм — танцы, когда толпа людей беспорядчно бегает по кругу, толкается и сбивает друг друга с ног. После этого одному из участников процесса стало плохо.