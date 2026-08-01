В Харькове работники ТЦК мобилизовали мужчину на глазах у детей

На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали жителя Харькова на глазах у детей, когда он находился на детской площадке. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Жесткая мобилизация в Харькове. Мужчину забрали на детской площадке, на глазах у детей», — говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, как несколько сотрудников территориального центра комплектования задержали мужчину, скрутив его и затащив в микроавтобус. На фоне слышны голоса возмущающихся женщин, осуждающих действия работников ТЦК.
Ранее KP.RU сообщал, что сотрудница мобилизационного отделения одного из районных ТЦК Одессы помогала мужчинам оформлять фиктивную инвалидность и отсрочку от призыва за денежное вознаграждение. Военнообязанных у ней направлял юрист якобы для получения консультации.