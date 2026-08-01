В Харькове работники ТЦК мобилизовали мужчину на глазах у детей

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудница мобилизационного отделения одного из районных ТЦК Одессы помогала мужчинам оформлять фиктивную инвалидность и отсрочку от призыва за денежное вознаграждение. Военнообязанных у ней направлял юрист якобы для получения консультации.