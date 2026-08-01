Глеб Никитин: форум православной молодежи — отличная площадка, чтобы обменяться идеями

«Ребята здесь точно не из карьеристских или конъюнктурных соображений, не по принуждению, а по зову веры и сердца. Подготовили для них спортивные и культурные мероприятия, экскурсии, интересные встречи с государственными деятелями, священнослужителями и миссионерами РПЦ. Для молодых людей этот форум — отличная площадка, чтобы познакомиться, установить горизонтальные связи, обменяться идеями, ощутить силу святых мест Нижегородской области.», — отметил Глеб Никитин, подчеркнув искреннюю мотивацию участников.