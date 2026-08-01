Глеб Никитин: форум православной молодежи — отличная площадка, чтобы обменяться идеями

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём канале в мессенджере MAX о встрече с участниками VI межрегионального форума православной молодёжи «Радость моя», который проходит в палаточном лагере. Как отметил глава региона, на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, представляющих 44 региона России.
«Ребята здесь точно не из карьеристских или конъюнктурных соображений, не по принуждению, а по зову веры и сердца. Подготовили для них спортивные и культурные мероприятия, экскурсии, интересные встречи с государственными деятелями, священнослужителями и миссионерами РПЦ. Для молодых людей этот форум — отличная площадка, чтобы познакомиться, установить горизонтальные связи, обменяться идеями, ощутить силу святых мест Нижегородской области.», — отметил Глеб Никитин, подчеркнув искреннюю мотивацию участников.
Для гостей подготовили насыщенную программу: спортивные и культурные мероприятия, экскурсии, встречи с государственными деятелями, священнослужителями и миссионерами РПЦ.
Губернатор назвал форум «отличной площадкой, чтобы познакомиться, установить горизонтальные связи, обменяться идеями, ощутить силу святых мест Нижегородской области».
В рамках форума во второй раз прошла публичная защита работ Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты». На конкурс поступило 95 заявок из разных регионов, включая Нижегородскую область. По итогам 16 проектов получат государственную поддержку на общую сумму 4,7 млн рублей, среди победителей — нижегородцы.
«Отличная синергия православного молодежного форума и светского молодежного конкурса, которые объединяют общая духовность и ценности!» — резюмировал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл возглавил литургию в Дивееве, где более семи тысяч верующих собрались на монастырской площади.