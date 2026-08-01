Дунай мелеет: Словакия готовится спасать Венгрию от блэкаута

Фицо уже провел совещание с вице-премьером и министром экономики Денисой Саковой, а также с главой компании «Словацкие электростанции» Браниславом Стрычком. В ходе встречи стороны обсуждали логистику и объемы возможных аварийных поставок электроэнергии. Словацкий лидер также заверил, что его страны АЭС «Богунице» и «Моховце» функционируют в штатном режиме и готовы взять дополнительную нагрузку.