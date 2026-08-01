Дунай мелеет: Словакия готовится спасать Венгрию от блэкаута

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности своей страны оказать экстренную энергетическую помощь соседней Венгрии. Причиной для такого шага стала критическая ситуация, сложившаяся на венгерской АЭС «Пакш», где из-за аномального падения уровня воды в Дунае возникла угроза остановки реакторов.
В своем обращении в социальных сетях словацкий премьер сообщил, что внимательно следит за развитием кризиса. Он подчеркнул, что полная остановка станции «Пакш-1» может привести к беспрецедентным последствиям для энергосистемы Венгрии, и выразил солидарность с соседним государством.
Фицо уже провел совещание с вице-премьером и министром экономики Денисой Саковой, а также с главой компании «Словацкие электростанции» Браниславом Стрычком. В ходе встречи стороны обсуждали логистику и объемы возможных аварийных поставок электроэнергии. Словацкий лидер также заверил, что его страны АЭС «Богунице» и «Моховце» функционируют в штатном режиме и готовы взять дополнительную нагрузку.
Причиной энергетического коллапса стали погодные условия. Длительная жара и засуха в Центральной Европе привели к тому, что уровень воды в Дунае опустился до исторического минимума. Глава венгерского Минэнерго Иштван Капитань уже назвал ситуацию с мелководьем беспрецедентной для республики.
Месяц назад мощность АЭС «Пакш» уже была снижена из-за перегрева дунайской воды, которая используется для охлаждения реакторов. На тот момент это была вынужденная мера безопасности, однако дальнейшее падение уровня воды ставит под вопрос работу станции в принципе, что требует немедленной поддержки от соседей.
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