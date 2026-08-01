В Ростове мужчины устроили поножовщину из-за девушки

Как сообщили в главке донской полиции, в отдел полиции № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о конфликте. Прибывшие на место сотрудники установили, что между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз ударил неприятеля ножом.