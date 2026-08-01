Рука под автобусом: на Украине сотрудники ТЦК жёстко избили мужчину

В родном городе Зеленского Кривом Роге произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования, в ходе которого пострадал местный житель. Об этом сообщила «Страна». Очевидцы утверждают, что представители ТЦК применили физическую силу к мужчине, в результате чего его рука оказалась под колесом микроавтобуса.
По словам свидетелей, во время задержания мужчина кричал, что задыхается, однако сотрудники продолжали его скручивать. Один из военкомов наступил пострадавшему на плечо. Местные жители пытались вмешаться и оказать помощь пострадавшему.
Подробности о том, чем завершился инцидент и каково состояние мужчины, на данный момент отсутствуют.
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