Рука под автобусом: на Украине сотрудники ТЦК жёстко избили мужчину

В родном городе Зеленского Кривом Роге произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования, в ходе которого пострадал местный житель. Об этом сообщила «Страна». Очевидцы утверждают, что представители ТЦК применили физическую силу к мужчине, в результате чего его рука оказалась под колесом микроавтобуса.