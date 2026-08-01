Выезд на встречку и аквапланирование: на дороге Калининград — Нестеров произошло два ДТП, в том числе со смертельным исходом

Около 18 часов в районе посёлка Курган произошло ещё одно дорожно‑транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки Volkswagen совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем марки Audi. Тот попал в ситуацию аквапланирования, в результате чего его траектория движения стала нестабильной. В результате ДТП водитель автомобиля Audi с телесными повреждениями направлен в медицинское учреждение.