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Выезд на встречку и аквапланирование: на дороге Калининград — Нестеров произошло два ДТП, в том числе со смертельным исходом

Инциденты случились около посёлков Подгорное и Курган.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области на автодороге Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской республикой произошли два ДТП, в том числе со смертельным исходом. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, около 18:10 в районе посёлка Подгорное водитель автомобиля марки Nissan 1979 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП водитель автомобиля Nissan скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля Chevrolet получили телесные повреждения, направлены в больницу.

Около 18 часов в районе посёлка Курган произошло ещё одно дорожно‑транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки Volkswagen совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем марки Audi. Тот попал в ситуацию аквапланирования, в результате чего его траектория движения стала нестабильной. В результате ДТП водитель автомобиля Audi с телесными повреждениями направлен в медицинское учреждение.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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