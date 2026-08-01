Леонид Якубович раскрыл, чему посвятит свою новую книгу

Известный телеведущий и актер Леонид Якубович планирует написать книгу. Это будет уже шестое произведение его авторства, об этом сам Якубович заявил в беседе с mk.ru.
— Начал писать шестую книгу, обо всем! Там будут и сценарии, и пьесы, и стихотворения, — приоткрыл содержание книги телеведущий.
Он уточнил, что также в настоящий момент работает над киносценарием. При этом, первыми редакторами Якубовича становятся, по его признанию, жена и дочь.
— Если им нравится, оставляю, если нет — выкидываю, — говорит он о своих произведениях.
Как писал сайт KP.RU, 31 июля телеведущему Леониду Якубовичу исполнился 81 год. В откровенном разговоре он рассказал, что на самом деле значит для него этот праздник, который он отмечает на фоне случившихся в его жизни потерь. Отец, мать, дед, бабушка, близкие мои друзья — совсем родные люди. Всех Господь забрал, сказал он.