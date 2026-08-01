«У меня из-под ног ушла почва»: Боня в слезах прокомментировала гибель Пурджи, который «изменил её мир»

По словам Бони, известие о том, что Нимс попал под лавину в горах, выбило у неё почву из-под ног. Она рассказала, что именно с этим опытнейшим профессионалом планировала отправиться в будущем году в опаснейшую экспедицию на вершину К2, так как была абсолютно уверена в его надёжности. Достигнуть с ним ни одной высоты она так и не успела, однако альпинист стал для неё наставником и человеком, который никогда бы не оставил в беде.