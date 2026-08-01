Как жадность сгубила руководство ФИФА

Будущее Джанни Инфантино на посту президента ФИФА оказалось под угрозой после того, как его авантюра с участием частных инвестиционных фондов в финансировании чемпионатов мира по футболу и других турниров организации провалилась.
Президент ФИФА Джанни Инфантино, до сих пор неприкасаемый во главе всемирной руководящей организации футбола, в пятницу потерпел сокрушительное поражение, когда его смелые попытки разбогатеть за счет частных инвестиций были пресечены в результате яростной волны протестов.
В заявлении ФИФА, приписываемом Инфантино, признавалось, что предложение о создании коммерческой организации для проведения чемпионата мира и других турниров, 20% акций которой будут проданы частным инвесторам, вызывает разногласия и обречено на провал.
Эта уступка положила конец трехдневной гражданской войне в футбольном мире, кульминацией которой стало объявление УЕФА, самой богатой и влиятельной из шести региональных футбольных конфедераций, бойкота всех мероприятий ФИФА до тех пор, пока это предложение не будет отклонено.
Этот план был детищем Инфантино, и его провал менее чем через две недели после самого прибыльного чемпионата мира в истории оставил 56-летнего швейцарского администратора в изоляции на вершине организации, которой он планировал руководить еще 4,5 года.
«Еще неделю назад Инфантино был на пике популярности и почти наверняка должен был одержать убедительную победу на выборах, поскольку его кандидатура противостояла финансово успешной избирательной кампании», — заявил агентству Reuters Виктор Мэтисон, профессор экономики в Колледже Святого Креста в Массачусетсе. «Теперь все это под угрозой».
Перед чемпионатом мира переизбрание Инфантино на четвертый срок на конгрессе ФИФА в Марокко в марте казалось практически гарантированным, поскольку конкурентов среди кандидатов не было.
Ситуация кардинально изменилась после трех дней, в течение которых даже самые лояльные конфедерации негодуют по поводу отсутствия консультаций по предложенному проекту, а Инфантино обвиняют в продаже души игры.
После того как в пятницу ФИФА подтвердила свою поддержку плана в заявлении, вновь объявив о выделении миллионов долларов нового финансирования для национальных федераций, некоторые из приближенных к Инфантино дистанцировались от него.
Старший советник Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста, назвав это «неудачной сделкой для футбола», а главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что сотрудники были «обмануты» Инфантино, и назвал это предложение «проектом одного человека».
Инфантино, возглавивший ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала, положившего конец 17-летнему правлению Зеппа Блаттера на посту президента, часто раздражал окружающих своим независимым стилем руководства.
Однако его авторитет и способность обеспечивать финансовую стабильность ФИФА ранее были достаточно сильны, чтобы позволить ему исправить свои ошибки.
После решительного противодействия со стороны УЕФА он отказался от плана, обещавшего привлечь 25 миллиардов долларов частных инвестиций для проведения клубного чемпионата мира 2018 года.
Он избежал бури возмущения из-за своей защиты Катара как страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года и своей странной речи перед турниром, в которой он заявил: «Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом».
Однако на этой неделе эта затея имела катастрофические последствия.
Инфантино не удалось достичь консенсуса, и ключевые заинтересованные стороны ничего не знали о плане до поспешного объявления ФИФА во вторник, 28 июля, когда подробности просочились в газеты.
Инфантино держали в неведении, пока он встречался с инвесторами и выбрал компанию Thrive Capital, основанную Джошуа Кушнером и имеющую тесные семейные связи с президентом США Дональдом Трампом, в качестве лидера предполагаемой группы инвесторов.
Для Азиатской футбольной конфедерации это было «совершенно неприемлемым» нарушением обычных протоколов, и в пятницу эта организация, состоящая из 47 членов, призвала к институциональной реформе в ФИФА.
Тесные отношения Инфантино с Трампом уже находились под пристальным вниманием после того, как в декабре прошлого года ФИФА присудила президенту США первую в истории премию мира.
Джим Бойс, бывший вице-президент ФИФА, знавший Инфантино еще со времен его работы в УЕФА, предположил, что Инфантино мог поддаться влиянию своей близости к политической власти: «Думаю, дело в том, что слава, похоже, немного вскружила голову Джанни, а его отношения с Дональдом Трампом во время чемпионата мира просто поразительны».
На чемпионате мира Трамп заявил, что позвонил Инфантино, чтобы попросить отменить дисквалификацию американского футболиста Фоларина Балогуна за красную карточку, чтобы тот смог сыграть в матче плей-офф.
Тот факт, что Балогуну в конечном итоге разрешили играть после решения независимого дисциплинарного органа ФИФА, нисколько не развеял представление о том, что Трамп вмешивался в футбольные дела через Инфантино.
В пятницу, 31 июля, Трамп заявил, что не разговаривал с Инфантино по поводу предложения о продаже доли в чемпионате мира по футболу.
Ещё слишком рано списывать Инфантино со счетов.
Хотя появление соперников на президентских выборах теперь почти наверняка произойдет, вероятно, еще слишком рано списывать со счетов даже раненого Инфантино, если он решит баллотироваться.
Предложение о продаже доли всегда было адресовано непосредственно 211 национальным футбольным федерациям, которые будут голосовать, многие из которых зависят от финансирования ФИФА и добились успехов под патронажем Инфантино.
Для того чтобы продлить свое президентство до 2031 года, Инфантино потребуется большинство в две трети голосов в первом туре или простое большинство в последующих турах, и Дорфман сказал, что нотка раскаяния может как раз помочь.