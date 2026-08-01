Как жадность сгубила руководство ФИФА

Он избежал бури возмущения из-за своей защиты Катара как страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года и своей странной речи перед турниром, в которой он заявил: «Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом».