Врач объяснила опасность недожаренного шашлыка

Недожаренный шашлык грозит бактериальными, вирусными и паразитарными заболеваниями. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила врач-диетолог Дарья Русакова.
«Недоготовленная говядина и свинина могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла, листерия и кишечная палочка. Особенно эти заболевания и бактерии опасны для беременных, а также для людей с ослабленным иммунитетом», — сказала она.
По словам специалиста, мясо также может быть заражено и паразитарными инфекциями, например токсоплазмозом. Это заболевание зачастую протекает бессимптомно, поражает мозг, глаза, легкие. Кроме того, при недоготовленном шашлыке возможны норовирусы и ротавирусы, вызывающие острые кишечные проявления, добавила врач.
360.ru сообщил, что сочетание шашлыка и пива может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Употребление этих продуктов вместе может вызвать обострение подагры и панкреатита.