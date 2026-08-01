В Киеве 17-й день проходят акции в поддержку экс-главы МО Украины Федорова

Михаил Федоров сообщил о своем уходе с поста министра обороны в середине июля. Впоследствии в украинских городах начались акции в его поддержку. Постепенно протестующие стали требовать не только вернуть Михаила Федорова на пост главы Минобороны, но и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.