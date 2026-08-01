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В Киеве 17-й день проходят акции в поддержку экс-главы МО Украины Федорова

Участники новой акции в Киеве требуют возвращения Михаила Федорова на пост главы Минобороны Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве акции в поддержку ушедшего в отставку главы Минобороны Украины Михаила Федорова проходят 17-й день, пишет местное издание «Страна».

«В Киеве идет 17-й день протестов сторонников уволенного министра обороны Федорова», — сказано в публикации.

По данным издания, участники акции требуют возвращения Михаила Федорова на должность главы Минобороны Украины.

Михаил Федоров сообщил о своем уходе с поста министра обороны в середине июля. Впоследствии в украинских городах начались акции в его поддержку. Постепенно протестующие стали требовать не только вернуть Михаила Федорова на пост главы Минобороны, но и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме главы военного ведомства.

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