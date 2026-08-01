В Калининградской области названы победители конкурса в сфере инжиниринга

Пять предприятий Калининградской области получают до 2 млн рублей на приобретение услуг в сфере инжиниринга — они стали победителями регионального конкурса, направленного на поддержку инженерных разработок, модернизацию производств и создание новых высокотехнологичных продуктов.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году на конкурс поступило 10 заявок. А допущены были 8 участников из таких отраслей, как машиностроение, медицинское приборостроение, роботизация производства, электроника и производство упаковки.
Среди проектов, которые получают финансирование, — разработка роботизированной ячейки для укладки продукции, создание промышленного образца линейного актуатора для медицинского и реабилитационного оборудования, проектирование грузовой тележки мостового крана, разработка автомобильных контроллеров и CAN-шлюзов, автоматического медицинского прибора для окраски мазков, модернизация производства картонной упаковки и промышленного ионизатора воды.
Финансовая поддержка покрывает до 50% затрат компании на приобретение услуг в области инжиниринга.
Кто получил поддержку:
— ООО «Амаст» — разработка роботизированной ячейки по укладке фасованной продукции;
— ООО «НПО Спецкран» — проектирование и изготовление грузовой тележки мостового крана;
— ИП Александр Курбаналиев — разработка и испытание автоматического медицинского прибора для окраски мазков;
— ООО «Оэскью Интернешнл» — модернизация производства картонной упаковки;
— ООО «Микода» — разработка промышленного образца CAN-шлюза.