Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области названы победители конкурса в сфере инжиниринга

Сразу пять предприятий региона получат до 2 млн рублей.

Пять предприятий Калининградской области получают до 2 млн рублей на приобретение услуг в сфере инжиниринга — они стали победителями регионального конкурса, направленного на поддержку инженерных разработок, модернизацию производств и создание новых высокотехнологичных продуктов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году на конкурс поступило 10 заявок. А допущены были 8 участников из таких отраслей, как машиностроение, медицинское приборостроение, роботизация производства, электроника и производство упаковки.

Среди проектов, которые получают финансирование, — разработка роботизированной ячейки для укладки продукции, создание промышленного образца линейного актуатора для медицинского и реабилитационного оборудования, проектирование грузовой тележки мостового крана, разработка автомобильных контроллеров и CAN-шлюзов, автоматического медицинского прибора для окраски мазков, модернизация производства картонной упаковки и промышленного ионизатора воды.

Финансовая поддержка покрывает до 50% затрат компании на приобретение услуг в области инжиниринга.

Кто получил поддержку:

— ООО «Амаст» — разработка роботизированной ячейки по укладке фасованной продукции;

— ООО «НПО Спецкран» — проектирование и изготовление грузовой тележки мостового крана;

— ИП Александр Курбаналиев — разработка и испытание автоматического медицинского прибора для окраски мазков;

— ООО «Оэскью Интернешнл» — модернизация производства картонной упаковки;

— ООО «Микода» — разработка промышленного образца CAN-шлюза.