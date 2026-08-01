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Ветеринар заявил о благоприятном влиянии домашних питомцев на здоровье человека

Ветврач Шеляков: урчание кошек помогает расслабить нервную систему.

Источник: Комсомольская правда

Проживание питомца в квартире способно продлить человеку жизнь на 6−10 лет. Об этом «Абзацу» рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Эксперт отметил, что секрет заключается в способности домашних животных успокаивать нервную систему владельца, а также обеспечивать ему необходимую физическую активность.

«Урчание кошек также эффективно расслабляет, при болезнях сердечно-сосудистой системы они способны действительно помогать, облегчая симптомы и укладываясь на больное место, в зону повышенной температуры тела», — сказал он.

По его словам, собаки и кошки связывают человека с природой. Выгул животных помогает людям снизить риски возникновения многих болезней, а само по себе общение с питомцами поднимает настроение.

KP.RU сообщил, что идеальный человек для кошки — не тот, кто держит миску полной, а тот, кто создает вокруг атмосферу уюта, уважения и предсказуемости. Кошки тонко чувствуют характер и выбирают людей, чья энергия им «по душе».