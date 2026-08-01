Ветеринар заявил о благоприятном влиянии домашних питомцев на здоровье человека

KP.RU сообщил, что идеальный человек для кошки — не тот, кто держит миску полной, а тот, кто создает вокруг атмосферу уюта, уважения и предсказуемости. Кошки тонко чувствуют характер и выбирают людей, чья энергия им «по душе».