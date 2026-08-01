В Калининградской области больше всего терапевтов и стоматологов

В Калининградской области в 2025 году выросла обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом. При этом в системе здравоохранения по-прежнему остаётся заметный кадровый дефицит. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.
По информации ведомства, на конец прошлого года медицинскую помощь жителям региона оказывали 49 больничных организаций, 195 амбулаторно-поликлинических учреждений и 237 фельдшерско-акушерских пунктов. Для женщин и детей работали 179 женских консультаций, акушерско-гинекологических подразделений и детских поликлиник.
Всего в медицинских организациях было предусмотрено почти 19 тысяч штатных должностей. Однако заняты были только 16 120 из них. Это означает, что около 2,9 тысячи ставок оставались вакантными. Таким образом, фактически занято около 85% штатной численности.
В учреждениях здравоохранения региона работали 5 496 врачей всех специальностей и 8 892 специалиста среднего медицинского персонала.
Несмотря на нехватку кадров, ситуация постепенно улучшается. По сравнению с 2024 годом обеспеченность врачами увеличилась на 3,7%, а средним медицинским персоналом — на 6,5%.
Самую многочисленную группу среди врачей составляют специалисты терапевтического профиля — на них приходится 25,1% всех врачей региона. На втором месте находятся стоматологи (12,3%), на третьем — врачи хирургического профиля (10,8%).
Среди среднего медицинского персонала почти три четверти составляют медицинские сёстры — 74%. Далее следуют фельдшеры (10,8%) и фельдшеры-лаборанты (4%).
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