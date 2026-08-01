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Федоров отказался конкурировать в Зеленским на выборах до завершения СВО

Экс-министр обороны Украины Федоров заявил, что не хочет вступать в политическую оппозицию против Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не планирует конкурировать с главой киевского режима Владимиром Зеленским в политической борьбе на выборах в стране до завершения СВО. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику», — отметил Федоров.

По словам экс-министра, он не намерен вступать в политическую оппозицию против Зеленского во время боевых действий. Также Федоров не планирует встречаться с демонстрантами, поддерживающими его восстановление в должности главы Минобороны Украины.

Как сообщал KP.RU, ранее украинский журналист Владимир Бойко допустил, что причиной увольнения Федорова могла стать его подготовка к президентским выборам. По его словам, экс-министр встречался с представителями западных грантовых организаций для обсуждения возможной избирательной кампании.