Погода в Нижнем Новгороде 3−9 августа: дожди и до +27°

Дневная температура будут колебаться от 23 до 27 градусов, ночная — от 13 до 19 градусов. Давление будет изменятся в пределах от 741 до 748 миллиметров ртутного столба. Ветер будет слабым и умеренным, преимущественно от 1 до 5 метров в секунду, направление изменится от северо-западного до юго-западного. Ожидаются кратковременные дожди и ливни, особенно в середине и конце недели.