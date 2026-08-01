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Погода в Нижнем Новгороде 3−9 августа: дожди и до +27°

Выпадение осадков ожидается в середине и конце недели.

Источник: Время

На следующей неделе, с 3 по 9 августа, в Нижнем Новгороде ожидается умеренно тёплая погода с частыми дождями и переменной облачностью. Это следует из данных Яндекс. Погода.

Дневная температура будут колебаться от 23 до 27 градусов, ночная — от 13 до 19 градусов. Давление будет изменятся в пределах от 741 до 748 миллиметров ртутного столба. Ветер будет слабым и умеренным, преимущественно от 1 до 5 метров в секунду, направление изменится от северо-западного до юго-западного. Ожидаются кратковременные дожди и ливни, особенно в середине и конце недели.

Ранее сообщалось, что жаркие выходные ждут нижегородцев.