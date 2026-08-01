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Онколог назвал нетипичный симптома рака легких

Онколог Черемушкин: боль в руке может быть симптомом рака легких.

Источник: Комсомольская правда

Иногда боль в руке может говорить о раке легких. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил онколог Евгений Черемушкин.

Специалист уточнил, что в медицине это явление называется синдромом Панкоста, при котором опухоль верхушки легкого прорастает в грудную стенку.

«В верхней зоне очень маленькое пространство, и грудная клетка так устроена, что там очень близко проходят нервы, которые идут к руке. Их окончания находятся на плевре самого легкого и грудной стенки», — отметил он.

По его словам, когда новообразование врастает туда, возникает боль. Также здесь могут наблюдаться застойные явления: если метастазы развиваются в местах прохождения крупных вен и нервных волокон, то на ткани, связанные с конечностями, давит вторичное образование.

360.ru рассказал, что российские ученые работают над экспериментальным методом лечения рака легких. В его основе — препарат для снижения холестерина, который в комплексной терапии показывает эффективность в борьбе с агрессивными опухолями.