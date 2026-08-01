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«Балтика» впервые в истории обыграла московское «Динамо»

Встреча РПЛ в Калининграде завершилась со счетом 2:1.

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской «Балтики» со счетом 2:1 обыграли московское «Динамо» в домашнем матче второго тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Балтики» отличились Николай Титков (57-я минута) и Брайан Хиль (74, с пенальти). У «Динамо» гол забил Артур Гомес (76). За хозяев впервые после возвращения в клуб сыграл Евгений Латышонок, до этого российский вратарь в последний раз выходил на поле в матче РПЛ 9 августа 2025 года в матче петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата».

«Балтика» впервые в истории обыграла столичное «Динамо» в официальном матче, ранее калининградцы потерпели 9 поражений и 5 раз сыграли вничью с москвичами.

В следующем туре «Балтика» 8 августа на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов», перед этим команда 5 августа стартует в групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России гостевым матчем с петербургским «Зенитом». «Динамо» в тот же день в кубке страны сыграет на выезде с воронежским «Факелом», 9 августа москвичи примут в чемпионате махачкалинское «Динамо».

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