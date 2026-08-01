«Балтика» впервые в истории обыграла московское «Динамо»

В составе «Балтики» отличились Николай Титков (57-я минута) и Брайан Хиль (74, с пенальти). У «Динамо» гол забил Артур Гомес (76). За хозяев впервые после возвращения в клуб сыграл Евгений Латышонок, до этого российский вратарь в последний раз выходил на поле в матче РПЛ 9 августа 2025 года в матче петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата».