«Программы партий часто не читаются избирателями»: калининградский эксперт — о старте предвыборной кампании 2026 года

Центр общественно-политических проектов и коммуникаций «Процесс выдвижения на выборах 2026 — оценка электоральной динамики» опубликовал доклад, посвященный предварительным итогам этапа выдвижения кандидатов и партий на выборах 2026 года. Эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Калининградской области, кандидат социологических наук, доцент БФУ им. И. Канта, политолог Михаил Берендеев прокомментировал основные тезисы доклада.
По его словам, этап выдвижения на выборах депутатов Государственной Думы полностью завершён.
«Заверены списки 11 партий по единому федеральному округу, а по 225 избирательным округам в окружные комиссии поступили документы от 1717 кандидатов, из них 1635 выдвинуты 11 политическими партиями и 80 — в порядке самовыдвижения, — подчеркнул он. — В среднем в одном округе конкурируют почти восемь кандидатов. Это показывает хорошую динамику на этапе старта кампании в рамках выдвижения кандидатов и политических партий. Теперь все будет зависеть от того насколько сами кандидаты и политические партии будут активны в рамках работы с избирателями».
Берендеев обратил внимание, что спецификой этой избирательной кампании будет достаточно большая электоральная волатильность.
«Избиратели по сравнению с прошлыми выборами могут поменять свои предпочтения, может быть много сюрпризов не только с теми, кто определился, а их больше 65%, но и 34% не определившихся, избирателей находящихся в “серой зоне”, и очень многие из них часто принимают решение прямо в день выборов или прямо на участке, — отметил эксперт. — Часто сами штабы политических партий этот фактор не учитывают, однако он играет большую роль в финале политической борьбы. Вместе с тем у политических партий есть сложившееся свое электоральное ядро, которое фактически формирует ту пятипартийную систему, которая сложилась на выборах 2021 года и она останется и после выборов 2026 года».
Эксперт считает, что выдвижение как партий, так и отдельных кандидатов на разных уровнях прошло в соответствии с нормами законодательства.
«Это фиксируют как сами политические партии, так и электоральные эксперты, — заявил Михаил Берендеев. — Все те, кто хотел в выборах участвовать, всем предоставлена такая возможность. Российский электорат ушел на фокус к конструктивности действий и прагматизма решений. Поэтому все те политические силы, которые хотели бы раскачать ситуацию, не пользуясь популярностью в обществе, соответственно, имеют потенциал стремящийся к нулевому».
При этом, по мнению политолога, электоральная активность пока не постоянна.
«Она может как снизиться, так и повыситься, в том числе и в региональных разрезах, но в целом не слишком выйдет за пределы выборов 2021 года и даже может подрасти, поскольку общество стало более сплоченнее в вопросах судьбы страны, — считает Берендеев. — Так и обилие политических партий, которые разрабатывали свои программы с учетом пожелания избирателей, может привлечь последних прийти на избирательные участки. Однако не учитывается ещё фактор смены поколений избирателей, появилась когорта ранних “зумеров”, ещё не участвующих в выборах и традиционно не активно голосующих поздних “миллениалов”. При этом сам процесс взросления этих избирателей может поменять картину именно нынешней электоральной кампании, учитывая слишком большую долю политического абсентеизма, то есть просто сознательного уклонения от волеизъявления. Много людей с несозревшей политической позицией, поэтому кандидатам придётся бороться за этих избирателей, а их очень много, показывая, что дела отдельного города, региона и страны касаются всех. Палитра партий большая, но при этом люди которые ни разу не выбирали могут принимать самые нестандартные решения, учитывая что их лидеры общественного мнения целиком из виртуальной среды».
Говоря о рейтингах, эксперт подчеркнул, что избиратели активно обращают на них внимание: «Нужно отметить, что пока на старте активности работы с избирателями партии демонстрируют не самые высокие рейтинги (по версии ВЦИОМ и ФОМ), есть существенное снижение. Партии, региональные и федеральные списки кандидатов, кандидаты-одномандатники, те, кто идут в заксобрания регионов выдвигают много новых лиц и это показали партийные съезды, однако больший электоральный потенциал имеют на всех уровнях те силы, которые выдвигают не политических конъюнктурщиков, а людей проверенных опытом и временем особенно в ситуации СВО».
Как отметил политолог, факторы электоральной динамики учитываются политическими партиями: «Кризис доверия к информации остается главным фактором. Информационный шум, фон и распространение фейков и дипфейков подрывают доверие к любым сообщениям, в разных избирательных когортах, что требует от штабов партий поиска более убедительных форматов работы с собственным электоратом. И общий информационный фон, который будут создавать недружественные страны, будет главной угрозой этой кампании. Вместе с тем эту угрозу не надо преувеличивать, поскольку доверие к разным источникам “Запада” не слишком высокое и скорее сами технологии манипуляции с их стороны общественным мнением в России будут более примитивными. Основным источником непропорционального давления на избирателя будут каналы, запрещенные в России, как признанные экстремисткими, так и ограниченными. При этом программы политических партий и кандидаты от них многим остаются неизвестными. Многие электоральные когорты старшего возраста не пользуются или редко пользуются интернетом, но активно ходят на выборы, к тому, же как показывает практика, программы партий часто не читаются избирателями. Главное через каналы коммуникации лидерами мнений и кандидатами донести ключевые позиции до избирателя».
В выборах в городской совет Калининграда принимают участие 88 кандидатов.