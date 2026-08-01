«Программы партий часто не читаются избирателями»: калининградский эксперт — о старте предвыборной кампании 2026 года

«Она может как снизиться, так и повыситься, в том числе и в региональных разрезах, но в целом не слишком выйдет за пределы выборов 2021 года и даже может подрасти, поскольку общество стало более сплоченнее в вопросах судьбы страны, — считает Берендеев. — Так и обилие политических партий, которые разрабатывали свои программы с учетом пожелания избирателей, может привлечь последних прийти на избирательные участки. Однако не учитывается ещё фактор смены поколений избирателей, появилась когорта ранних “зумеров”, ещё не участвующих в выборах и традиционно не активно голосующих поздних “миллениалов”. При этом сам процесс взросления этих избирателей может поменять картину именно нынешней электоральной кампании, учитывая слишком большую долю политического абсентеизма, то есть просто сознательного уклонения от волеизъявления. Много людей с несозревшей политической позицией, поэтому кандидатам придётся бороться за этих избирателей, а их очень много, показывая, что дела отдельного города, региона и страны касаются всех. Палитра партий большая, но при этом люди которые ни разу не выбирали могут принимать самые нестандартные решения, учитывая что их лидеры общественного мнения целиком из виртуальной среды».