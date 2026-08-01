Талалаев продинамил Шварца: «Балтика» обыграла «Динамо» 2:1

Калининградская «Балтика» на своём поле обыграла со счётом 2:1 столичное «Динамо». Об этом в субботу, 1 августа, передаёт корреспондент «Клопс».
В первом тайме добиравшиеся вплавь до стадиона болельщики забитых мячей не увидели. Во втором тайме голевую засуху прервал Николай Титков, оказавшийся самым расторопным после подачи с углового. Вскоре на поле вышел главный балтийский снайпер Брайан Хиль.
Москвичи на 70-й минуте не слишком дружелюбно обошлись с форвардом в своей штрафной. Правда, главный судья нарушения правил не углядел, а вот после видеопросмотра изменил своё решение. Сам же пострадавший реализовал пенальти.
Тут же соперник провёл стремительную атаку и отыграл один мяч, отличился Гомес.