Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Талалаев продинамил Шварца: «Балтика» обыграла «Динамо» 2:1

Мячи у калининградцев забили Титков и Хиль.

Источник: Клопс.ru

Калининградская «Балтика» на своём поле обыграла со счётом 2:1 столичное «Динамо». Об этом в субботу, 1 августа, передаёт корреспондент «Клопс».

В первом тайме добиравшиеся вплавь до стадиона болельщики забитых мячей не увидели. Во втором тайме голевую засуху прервал Николай Титков, оказавшийся самым расторопным после подачи с углового. Вскоре на поле вышел главный балтийский снайпер Брайан Хиль.

Москвичи на 70-й минуте не слишком дружелюбно обошлись с форвардом в своей штрафной. Правда, главный судья нарушения правил не углядел, а вот после видеопросмотра изменил своё решение. Сам же пострадавший реализовал пенальти.

Тут же соперник провёл стремительную атаку и отыграл один мяч, отличился Гомес.