Синоптик Леус предупредил о магнитной буре на Земле 2 августа

Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала видеозапись, на которой запечатлена мощная вспышка, произошедшая на Солнце. Ее мощность достигла класса М, а продлилась она 70 минут. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения от A до X.