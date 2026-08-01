Синоптик Леус предупредил о магнитной буре на Земле 2 августа

Магнитная буря среднего уровня ожидается на Земле в воскресенье, 2 августа, из-за коронального выброса массы, произошедшего на Солнце 30 июля. Об этом предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 километров в секунду и выше. В такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой (G1) до средней магнитной бури (G2), — отметил эксперт.
По его словам, вероятность возмущения геомагнитного поля составляет 75 процентов. Начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ночи 2 августа, а ее продолжительность может составить шесть-девять часов, уточнил специалист в своем Telegram-канале.
Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала видеозапись, на которой запечатлена мощная вспышка, произошедшая на Солнце. Ее мощность достигла класса М, а продлилась она 70 минут. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения от A до X.