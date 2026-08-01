Аплачкина и Лимонов выиграли забеги на 3 000 м на «Битве беговых клубов»

За победу в «Битве» боролись 86 сильнейших беговых клубов и сообществ Москвы, а общий призовой фонд соревнований составил рекордные 5 миллионов рублей. В программу турнира входили три дисциплины: забег на 3 000 метров (среди мужчин и среди женщин), шведская эстафета (1600/1200/800/400 метров) и эстафета 4 100 метров. По итогам выступлений во всех видах программы определились сильнейшие команды страны. Первое место занял клуб «Беговой монастырь», удостоенный денежного приза в 500 тысяч рублей, второе — «Колибри» (400 тыс.), третье — Threshold project (300 тыс.).