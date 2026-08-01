Аплачкина и Лимонов выиграли забеги на 3 000 м на «Битве беговых клубов»

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Действующие чемпионы России Светлана Аплачкина и Егор Лимонов стали победителями забегов на 3 000 метров, которые проходили в Москве в рамках «Битвы беговых клубов». Об этом ТАСС сообщили организаторы спортивного мероприятия.
Лимонов, представлявший клуб «Второе дыхание», преодолел дистанцию за 8 минут 3 секунды, Аплачкина (клуб «Династия А») — за 9 минут 14 секунд. Также в соревнованиях приняли участие победитель чемпионата России в беге на 15 км и рекордсмен России на этой дистанции Дмитрий Неделин, Сергей Шаров, Павел Адышкин, Лилия Мендаева и многие другие ведущие бегуны страны.
Как рассказали ТАСС организаторы, проходившая в первый день августа на территории олимпийского комплекса «Лужники» «Битва беговых клубов» стала третьей по счету. «Это масштабное состязание и фестиваль легкой атлетики, организованный крупнейшим бесплатным беговым сообществом России “Пыльные Гантели” при поддержке Департамента спорта города Москвы. В этом году соревнования были приурочены к празднованию 70-летия легендарного спортивного комплекса “Лужники”, став одним из центральных событий юбилейной программы», — отметила собеседница ТАСС.
За победу в «Битве» боролись 86 сильнейших беговых клубов и сообществ Москвы, а общий призовой фонд соревнований составил рекордные 5 миллионов рублей. В программу турнира входили три дисциплины: забег на 3 000 метров (среди мужчин и среди женщин), шведская эстафета (1600/1200/800/400 метров) и эстафета 4 100 метров. По итогам выступлений во всех видах программы определились сильнейшие команды страны. Первое место занял клуб «Беговой монастырь», удостоенный денежного приза в 500 тысяч рублей, второе — «Колибри» (400 тыс.), третье — Threshold project (300 тыс.).