Евгения Медведева собрала подруг на девичник в Плёсе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась фотографиями с девичника, который она устроила в преддверии свадьбы. Мероприятие прошло в городе Плёс.
Спортсменка опубликовала в соцсетях снимки с подругами, сопроводив их подписью «Окольцевала своих мусек! Девичник. Плёс». Среди приглашенных гостей были бывшие фигуристки Елизавета Худайбердиева и Анастасия Скопцова.
Избранником Медведевой стал танцор Ильдар Гайнутдинов. Пара познакомилась во время участия в проекте телеканала ТНТ «Звёздные танцы», где они выступали в паре.
Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратной победительницей финала Гран-при.
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