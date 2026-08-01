Глеб Никитин подвёл итоги Серафимовских торжеств в Нижегородской области

Как отметил Глеб Никитин, на участие в фестивале поступило более 200 заявок из 26 регионов России и Республики Беларусь. Со сцены звучали искренние песни о вере и любви к Родине. У фестиваля уже богатая история: за 15 лет он собрал более 4500 участников.