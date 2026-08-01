Глеб Никитин подвёл итоги Серафимовских торжеств в Нижегородской области

Всю прошедшую неделю Нижегородская область принимала Серафимовские торжества. Главным событием программы стал фестиваль «Арзамасские купола», посвящённый православной и патриотической песне. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился итогами фестиваля в своём канале в мессенджере MAX.
«Всю эту неделю Нижегородская область жила Серафимовскими торжествами. Яркой точкой программы стал фестиваль “Арзамасские купола” — праздник православной и патриотической песни», — написал глава региона.
Как отметил Глеб Никитин, на участие в фестивале поступило более 200 заявок из 26 регионов России и Республики Беларусь. Со сцены звучали искренние песни о вере и любви к Родине. У фестиваля уже богатая история: за 15 лет он собрал более 4500 участников.
«Благодарю Владыку Георгия за эту традицию — во многом именно его трудами фестиваль живёт и объединяет людей вокруг самого важного!» — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области.