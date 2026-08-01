Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин подвёл итоги Серафимовских торжеств в Нижегородской области

Главным событием программы стал фестиваль «Арзамасские купола», посвящённый православной и патриотической песне.

Источник: Время

Всю прошедшую неделю Нижегородская область принимала Серафимовские торжества. Главным событием программы стал фестиваль «Арзамасские купола», посвящённый православной и патриотической песне. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился итогами фестиваля в своём канале в мессенджере MAX.

«Всю эту неделю Нижегородская область жила Серафимовскими торжествами. Яркой точкой программы стал фестиваль “Арзамасские купола” — праздник православной и патриотической песни», — написал глава региона.

Как отметил Глеб Никитин, на участие в фестивале поступило более 200 заявок из 26 регионов России и Республики Беларусь. Со сцены звучали искренние песни о вере и любви к Родине. У фестиваля уже богатая история: за 15 лет он собрал более 4500 участников.

«Благодарю Владыку Георгия за эту традицию — во многом именно его трудами фестиваль живёт и объединяет людей вокруг самого важного!» — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше