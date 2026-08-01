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Соцсеть Трампа начала брать деньги за ранний доступ к его публикациям

Компания Trump Media and Technology Group запустила сервис Truth API с платным доступом к публикациям в Truth Social. Сенаторы-демократы призвали SEC проверить законность проекта.

Источник: Аргументы и факты

Компания Trump Media and Technology Group запустила платный сервис Truth API, предоставляющий пользователям ранний доступ к публикациям в социальной сети Truth Social. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По данным СМИ, новый интерфейс предназначен для компаний и обеспечивает лицензированный доступ в режиме реального времени к наиболее значимым публикациям на платформе.

Как отмечает CNBC, запуск сервиса вызвал критику со стороны сенаторов-демократов Адама Шиффа и Элизабет Уоррен. В обращении к председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Полу Аткинсу они призвали проверить, соответствует ли новый проект требованиям законодательства.

По мнению сенаторов, сервис может использоваться в личных интересах президента США Дональда Трампа и создавать преимущества для отдельных участников рынка.

В SEC отказались комментировать ситуацию. В Trump Media заявили, что финансовые рынки уже реагируют на публикации в Truth Social, а запуск Truth API позволит компании получать регулярный высокомаржинальный доход за счет монетизации своих цифровых активов.

Аккаунт президента США Дональда Трампа остается крупнейшим на платформе Truth Social, где на него подписаны около 13 млн пользователей. В этой соцсети Трамп регулярно публикует заявления по ключевым вопросам, включая внешнюю политику. Семья американского лидера также является крупнейшим акционером Trump Media.

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