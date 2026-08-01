Соцсеть Трампа начала брать деньги за ранний доступ к его публикациям

Как отмечает CNBC, запуск сервиса вызвал критику со стороны сенаторов-демократов Адама Шиффа и Элизабет Уоррен. В обращении к председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Полу Аткинсу они призвали проверить, соответствует ли новый проект требованиям законодательства.