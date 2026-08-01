Шнайдер уступила Пегуле в полуфинале турнира WTA в Вашингтоне

В полуфинале россиянка проиграла первой сеяной американке Джессике Пегуле. Встреча завершилась победой представительницы США в двух сетах — 7:5, 6:4.
Шнайдер выступала на турнире под четвёртым номером посева и была одной из претенденток на титул, однако остановилась в шаге от финала.
В матче за трофей Пегула встретится с победительницей второго полуфинала, в котором сыграют японка Наоми Осака, посеянная под третьим номером, и представительница Филиппин Александра Эала, не получившая номер посева.
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