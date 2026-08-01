Картинки с Днем ВДВ: что пожелать и как поздравить «голубых беретов» 2 августа

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2026 году Воздушно-десантным войскам исполняется 96 лет.