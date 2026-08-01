«Балтика» обыграла «Динамо» в первой домашней игре сезона

«Балтика» одержала первую победу в сезоне РПЛ. В Калининграде подопечные Андрея Талалаева обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.
Игра прошла в субботу, 1 августа. Встреча на «Ростех Арене» проходила в сложных погодных условиях: сильный дождь повлиял на качество газона, а также на действия футболистов.
В первом тайме активнее действовали гости. Они регулярно создавали опасные моменты у ворот балтийцев, но вратарь Евгений Латышонок, который вернулся в состав калининградцев, действовал безупречно. Первая половина матча закончилась со счётом 0:0.
Основные события произошли после перерыва. Сначала забил Николай Титков. Вскоре Брайан Хиль реализовал пенальти, который назначили за фол на нём же. Москвичи сумели ответить точным ударом Артура Гомеса, но больше забить не смогли. В итоге — трудная, но заслуженная победа калининградцев.
Свой следующий матч «Балтика» проведёт 8 августа в Самаре против «Крыльев Советов».