«Балтика» обыграла «Динамо» в первой домашней игре сезона

Основные события произошли после перерыва. Сначала забил Николай Титков. Вскоре Брайан Хиль реализовал пенальти, который назначили за фол на нём же. Москвичи сумели ответить точным ударом Артура Гомеса, но больше забить не смогли. В итоге — трудная, но заслуженная победа калининградцев.