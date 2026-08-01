Приехавший в Марий Эл Николай Валуев проверил давление и сатурацию в выездном медпункте

ЙОШКАР-ОЛА, 1 августа. /ТАСС/. Приехавший в Марий Эл депутат Госдумы, боксер Николай Валуев проверил свое здоровье в мобильном медпункте, развернутом в одном из торговых центров Йошкар-Олы. Об этом рассказал журналистам глава республики Юрий Зайцев.
«Легенда бокса Николай Валуев проверил здоровье в мобильном пункте “Здоровой Республики”, который активно посещают не только жители, но и гости региона», — сказал Зайцев. Правда, по его словам, в рамках обследования Валуев отказался измерять свой рост. «Рост Николай Сергеевич мерить не стал, заверил, что он его недавно измерял — 210 см, но давление и сатурацию проверил», — подчеркнул Зайцев.
Он напомнил, что проект «Здоровая Республика» реализуется местными властями при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и «доказывает свою эффективность и востребованность». «С начала июня лечебно-консультативную помощь получили свыше 4 тыс. жителей республики, в Йошкар-Оле за это время профилактические обследования были организованы в 17 общественных пространствах», — проинформировал Зайцев. В ближайшие дни мобильные медицинские пункты продолжат работу в других районах как Йошкар-Олы, так и муниципалитетов.