Приехавший в Марий Эл Николай Валуев проверил давление и сатурацию в выездном медпункте

Он напомнил, что проект «Здоровая Республика» реализуется местными властями при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и «доказывает свою эффективность и востребованность». «С начала июня лечебно-консультативную помощь получили свыше 4 тыс. жителей республики, в Йошкар-Оле за это время профилактические обследования были организованы в 17 общественных пространствах», — проинформировал Зайцев. В ближайшие дни мобильные медицинские пункты продолжат работу в других районах как Йошкар-Олы, так и муниципалитетов.