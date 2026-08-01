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«Балтика» впервые в своей истории обыграла московское «Динамо»

Общий счёт 2:1 в пользу «Балтики».

Калининградский футбольный клуб «Балтика» одержал победу над московским «Динамо» во втором туре РПЛ. Матч состоялся в субботу, 1 августа, на «Ростех Арене» и завершился со счётом 2:1 в пользу «Балтики». Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

На 57-й минуте полузащитник балтийцев Николай Титков открыл счёт. На 74-й минуте вернувшийся после травмы Брайан Хиль упрочил преимущество калининградцев, реализовав пенальти. Уже через две минуты после этого нападающий динамовцев Артур Гомес Лоренсо отыграл один мяч. На 81-й минуте судья отменил гол Константина Тюкавина в ворота «Балтики» из-за положения вне игры.

Всего на матче присутствовало 15 310 зрителей.

Следующий матч «Балтика» проведёт на выезде 5 августа против «Зенита» в рамках группового этапа Кубка России (0+).

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