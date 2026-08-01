«Балтика» впервые в своей истории обыграла московское «Динамо»

На 57-й минуте полузащитник балтийцев Николай Титков открыл счёт. На 74-й минуте вернувшийся после травмы Брайан Хиль упрочил преимущество калининградцев, реализовав пенальти. Уже через две минуты после этого нападающий динамовцев Артур Гомес Лоренсо отыграл один мяч. На 81-й минуте судья отменил гол Константина Тюкавина в ворота «Балтики» из-за положения вне игры.