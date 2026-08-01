Мадрид обвинил партнеров по ЕС в безответственности из-за Сеуты

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка обвинил ряд стран Евросоюза в эгоистичной и безответственной линии поведения в связи с ситуацией вокруг массового наплыва мигрантов в Сеуту. По его словам, отдельные государства использовали сложную обстановку для продвижения собственных политических инициатив.
В интервью Би-би-си глава испанского МВД заявил, что большинство членов союза оказали Мадриду необходимую поддержку. Однако, как он подчеркнул, некоторые партнеры проявили полное отсутствие солидарности, предложив рассмотреть вопрос о временном исключении Испании из Шенгенского соглашения.
Гранде-Марласка также напомнил, что сам испанский анклав Сеута не является частью шенгенской зоны, в связи с чем подобные инициативы, по его мнению, носят политически мотивированный характер и не имеют под собой объективных оснований. Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые столицы восприняли кризис как повод для демонстрации недоверия к партнеру, а не как общую проблему для охраны внешних границ ЕС.
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