Мадрид обвинил партнеров по ЕС в безответственности из-за Сеуты

Гранде-Марласка также напомнил, что сам испанский анклав Сеута не является частью шенгенской зоны, в связи с чем подобные инициативы, по его мнению, носят политически мотивированный характер и не имеют под собой объективных оснований. Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые столицы восприняли кризис как повод для демонстрации недоверия к партнеру, а не как общую проблему для охраны внешних границ ЕС.