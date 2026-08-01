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Стало известно, на что россияне тратят премии

Россияне рассказали, что чаще всего тратят премии на путешествия.

Источник: Комсомольская правда

Большинство россиян предпочитают потратить полученные на работе премии на отдых, крупные покупки и накопления. Об этом рассказал mk.ru со ссылкой на соответствующее исследование агентства PR DEV.

«Согласно результатам свежего аналитического исследования, 42% россиян тратят премию на отпуск или путешествия. 18% опрошенных признались, что откладывают часть дополнительного дохода именно на поездку к морю — на отдых в Сочи или в других городах российского юга», — говорится в публикации.

Кроме того, 36% участников исследования направляют премию в накопления, 29% используют дополнительные выплаты для крупных покупок — приобретения: техника, мебель или товары для дома.

360.ru сообщил, что лишь 22% россиян получают к Нового году премии и бонусы. По словам участников опроса, их работодатели всегда стараются порадовать сотрудников, даже если выплаты получаются небольшими.