Стало известно, на что россияне тратят премии

«Согласно результатам свежего аналитического исследования, 42% россиян тратят премию на отпуск или путешествия. 18% опрошенных признались, что откладывают часть дополнительного дохода именно на поездку к морю — на отдых в Сочи или в других городах российского юга», — говорится в публикации.