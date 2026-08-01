ФНС рассказала об автоматической рассылке налоговых уведомлений с 1 августа

360.ru сообщил, что у ФНС могут возникнуть вопросы к заработку подростков в интернете из-за ведения блогов, стримов и продажи цифровых товаров. Обязанность платить налог возникает не по достижению определенного возраста, а с момента получения налогооблагаемого дохода. При этом деньги, которые ребенок или подросток получает от родителей и близких родственников, налогом не облагаются.