ФНС рассказала об автоматической рассылке налоговых уведомлений с 1 августа

С августа налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц стали поступать автоматически в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Об этом сообщил mk.ru со ссылкой на ФНС России.
«С 1 августа 2026 года российские налогоплательщики начали получать электронно налоговые уведомления в личном кабинете в системе ЕСИА», — говорится в публикации.
Издание уточнило, что автоматически письмо придет при выполнении ряда условий: у гражданина есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», ранее он не отказался от получения налоговых документов через портал и общая сумма к оплате превышает 300 рублей.
360.ru сообщил, что у ФНС могут возникнуть вопросы к заработку подростков в интернете из-за ведения блогов, стримов и продажи цифровых товаров. Обязанность платить налог возникает не по достижению определенного возраста, а с момента получения налогооблагаемого дохода. При этом деньги, которые ребенок или подросток получает от родителей и близких родственников, налогом не облагаются.