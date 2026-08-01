Что пожелать друзьям и коллегам в День железнодорожника в 2026 году: красивые открытки и поздравления своими словами

В первое воскресенье августа в России отмечают День железнодорожника. В 2026 году он выпадает на 2-е число. Это профессиональный праздник специалистов, которые ежедневно отдают все силы на то, чтобы мы могли добраться на поездах дальнего следования до отдаленных уголков страны или просто доехать до работы на электричке. Поздравьте близких и знакомых железнодорожников красивой открыткой, подготовленной «Газетой.Ru». И не забудьте про приятное поздравление!