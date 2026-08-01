Открытки и поздравления с Ильиным днем: картинки в церковном стиле и пожелания своими словами

2 августа православная церковь отмечает День памяти святого пророка Илии. Славяне считали его покровителем дождя и грома, молили святого о плодородной земле и богатом урожае. В праздник поздравьте близкого красивой открыткой и искренним пожеланием. «Газета.Ru» подготовила шаблоны картинок и поздравлений, которые можно отправить семье, друзьям и коллегам.
Красивые открытки с Ильиным днем.
Поздравьте православного верующего с Ильиным днем красивой открыткой. Для этого сохраните понравившуюся картинку на смартфон, планшет или компьютер и отправьте в любом удобном мессенджере. А если хотите напомнить о празднике друзьям и знакомым, опубликуйте изображение в социальных сетях.
Открытки с Ильиным днем в народном стиле.
Еще до принятия христианства пророк Илия был известен на Руси как покровитель дождя и грома: наши предки молились ему о богатом урожае и просили послать с неба дождь, чтобы колосья не высыхали от жары. Отправьте картинку в народном стиле тем, кто ждет богатого урожая или просто любит проводить время в огороде.
Открытки с Ильиным днем в церковном стиле.
Сегодня в церкви в честь пророка Илии проходят праздничные богослужения — всенощное бдение накануне, божественная литургия в день праздника и малый крестный ход. Поздравьте с днем памяти одного из самых почитаемых святых красивой открыткой.
Открытки с молитвами пророку Илие.
Эти картинки можно использовать в домашних молитвах или при посещении храма. Сохраните ее на свое устройство или поделитесь с близким человеком.
Пожелания православным верующим.
* Поздравляю с Ильиным днем! Благодарю тебя за доброе сердце и искреннюю веру. Пусть святой пророк Илия укрепляет в молитве, а Господь дарует мир, здоровье и благодать!
* С праздником святого пророка Илии! Спасибо, что в твоем сердце всегда живет любовь к Богу и ближним. Пусть каждый день будет наполнен надеждой, светом и Божьим благословением!
* Поздравляю с Ильиным днем! Восхищаюсь твоим милосердием и стремлением совершать добрые дела. Пусть святой пророк Илия станет твоим молитвенным заступником и поможет во всех начинаниях!
* С Ильиным днем! Спасибо за твою доброту и отзывчивость. Желаю, чтобы Господь укреплял силы, даровал душевный покой и оберегал всю твою семью!
* Поздравляю с праздником пророка Илии! Сохраняй свет, который каждый день даришь окружающим. Пусть вера никогда не угасает в сердце, а Божья помощь сопровождает на каждом шагу!
* С Ильиным днем! Спасибо за искренность, заботу и доброе отношение к людям. Пусть небесное заступничество святого пророка Илии хранит вас от тревог и невзгод!
* Поздравляю с этим светлым праздником! Ты украшаешь мир своей добротой, сердечностью и нежностью. Желаю крепкой веры, Божьей милости и благополучия всему твоему дому!
* С праздником святого пророка Илии! Помни, что своим примером ты вдохновляешь окружающих на добро. Пусть Господь наполнит твою жизнь миром, радостью и духовной крепостью!
* Поздравляю с Ильиным днем! Я счастлив (а), что могу постичь вашу мудрость, научиться терпению и отзывчивости. Пусть молитвы святого пророка Илии помогают преодолевать любые испытания и укрепляют надежду!
* С Ильиным днем! Спасибо за ваше доброе сердце и искреннее желание облегчить жизнь близких. Пусть Господь хранит вас, дарует здоровье, счастье и долгие годы жизни!
* Поздравляю с праздником! Твое уважение к православной вере и верность добрым традициям восхищают. Пусть Божья благодать пребывает с тобой сегодня и всегда!
* С Ильиным днем! То тепло, которым вы согреваете близких и друзей — невероятно. Пусть святой пророк Илия испросит для вас у Господа мира, любви и душевной радости!
* Поздравляю с днем памяти святого пророка Илии! Благодарю вас за доброту, терпение и искреннюю заботу о близких. Пусть Господь укрепляет вас в каждом добром деле и хранит для добрых дел!
* С праздником святого пророка Илии! Ты — самый открытый и честный человек, которого я встречал (а). Желаю, чтобы Божий свет озарял твой жизненный путь, а молитва приносила утешение и силы!
* Поздравляю с Ильиным днем! Благодарю вас за искреннюю любовь к людям и желание творить добро. Пусть Господь благословит ваш дом, подарит мирное сердце и наполнит жизнь своей благодатью!
Пожелания с Ильиным днем.
* Поздравляю с Ильиным днем! Сегодня хочу сказать тебе спасибо за то, что всегда умеешь поддержать добрым словом и улыбкой. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, удачу и хорошее настроение!
* С Ильиным днем! Восхищаюсь твоей искренностью и душевной теплотой. В праздник желаю крепкого здоровья, семейного счастья и исполнения самых добрых желаний!
* Поздравляю с праздником! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, уют и благополучие. Господь наградит вас за милосердие!
* С Ильиным днем! Как здорово, что мы встретились: именно твой оптимизм помогает мне и придает сил! Пусть жизнь радует приятными встречами, счастливыми событиями и новыми возможностями!
* Поздравляю с Ильиным днем! Спасибо за ваше большое сердце и искреннюю доброту. Желаю мира в душе, достатка в доме и благополучия во всех делах!
* С праздником! Я очень ценю твою поддержку, понимание и надежное плечо рядом. Пусть впереди будет как можно больше светлых дней, счастливых моментов и теплых встреч!
* Поздравляю с Ильиным днем! Пусть добро, которым вы делитесь с окружающими, вернется вам в пятикратном размере! Хочу пожелать, чтобы лето радовало солнечными днями, а жизнь — приятными сюрпризами и успехами!
* С Ильиным днем! Ваша искренность и доброжелательность освещает этот мир. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и уверенности в завтрашнем дне!
* Поздравляю с праздником! Спасибо за вашу мудрость, терпение и отзывчивость. Пусть каждый день будет наполнен радостью, гармонией и вдохновением!
* С Ильиным днем! Именно от тебя я научился (научилась) радоваться простым вещам и безвозмездно дарить хорошее настроение другим. Спасибо тебе за это! Пусть счастье и удача станут твоими постоянными спутниками!
* Поздравляю с Ильиным днем! Желаю благополучия, новых достижений и исполнения самых заветных мечтаний! Продолжай давать добрые советы и поддерживать тех, кто в этом нуждается!
* С праздником! Пусть то душевное тепло, которое вы дарите близким, никогда не заканчивается. А каждый день пусть приносит повод для улыбки. Помните, впереди ждут только добрые события!
* Поздравляю с Ильиным днем! Пророк Илия видит твою заботу, трудолюбие и отзывчивость. Желаю, чтобы любое дело приносило радость, а дома всегда ждали любовь и уют!
* С Ильиным днем! Пусть те добрые слова, которые ты услышишь сегодня, сопровождают тебя всю жизнь. Желаю больше счастливых встреч, приятных новостей и светлых мгновений!
* Поздравляю с Ильиным днем! Ты делаешь мир немного добрее своим вниманием и заботой ко мне и окружающим. Так и пусть мир оплатит тебе тем же, а еще принесет достаток, вдохновение и множество счастливых поводов для радости!
Ильин день: история и традиции праздника.
2 августа церковь отмечает праздник, посвященный памяти одного из самых почитаемых святых в христианстве — ветхозаветного пророка Илии. Святой жил в IX веке до нашей эры, его жизнь описана в Ветхом Завете.
Согласно преданию, в годы жизни Илии Израильским царством правил нечестивый Ахав. Когда он женился на дочери сидонского царя Иезавели, то призвал местных жителей к языческому культу бога бури и дождя Ваалу. По стране велели уничтожить все алтари Яхве и уничтожить его служителей.
Пророк Илия предупредил правителя, что за его нечестие народ ждет страшная засуха. Сам он поселился в пустыне у ручья. Голод продолжался более трех лет, и тогда Бог повелел пророку снова пойти к Ахаву. Илия велел правителю собрать народ Израиля на горе Кармил и принести жертву. Жители должны были поклониться Ваалу, а Илия — Богу. Кто первый пошлет огонь на жертву с неба, тот и был бы истинным Богом.
Вааловы жрецы преподнесли своему богу тельца, но он не загорелся. Тогда Илия приготовил жертвенник, положил туда дрова и тушу и наполнил водой. Когда он обратился с молитвой к Богу, сошел с неба огонь и уничтожил воду и камни. Тогда весь народ уверовал в Господа. После этого Илия взошел на вершину горы и молитвой вызвал сильный дождь.
Царица Иезавель повелела изгнать Илию, и тогда пророк ушел в пустыню. Святому явился Господь, который утешил его и дал указание взять в ученики и помазать в пророки Елисея. Илия выполнил указание.
Согласно преданию, позже перед Илией явилась огненная колесница с конями, и пророк понесся в вихре на небо. Когда святой исчез, к ногам его ученика Елисея упала верхняя одежда Илии. Подняв ее, Елисей получил двойной пророческий дар.
На Руси святой прославился как покровитель дождя и грома. Земледельцы просили у него дождя во время вызревания хлеба и молились о хорошем урожае.