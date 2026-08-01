Открытки и поздравления с Ильиным днем: картинки в церковном стиле и пожелания своими словами

Еще до принятия христианства пророк Илия был известен на Руси как покровитель дождя и грома: наши предки молились ему о богатом урожае и просили послать с неба дождь, чтобы колосья не высыхали от жары. Отправьте картинку в народном стиле тем, кто ждет богатого урожая или просто любит проводить время в огороде.