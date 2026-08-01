Прыгунья в воду Конаныхина извинилась за неудачное выступление на ЧЕ

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина извинилась за выступление на чемпионате Европы. Об этом она рассказала журналистам.
Конаныхина и Александра Кедрина заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.
«Сложно сказать, что было в четвертом прыжке, мы сами не поняли, потому что таких прыжков, честно говоря, мы не видели ни на тренировках, ни на соревнованиях. Что сегодня произошло, даже не описать словами, — сказала Конаныхина. — Очень давно в принципе не делали таких прыжков на тренировках, на соревнованиях, потому что все время было стабильно, вниз головой проходили. А тут такие прыжки, грустно, что такой результат. Была ошибка на прыжке. Думаю, что она стала ключевой, особенно для Саши, она поникла, ее мотивационный настрой на заключительный раунд был тяжелым. Я понимала, что могли бороться, но такой результат на сегодняшний день. Это наш общий результат, какой бы он ни был, мы будем делать выводы, очень извиняемся, что подвели команду. Но таков спорт».
Кедрина назвала результат обидным. «Очень обидно за этот запрыг. Как правильно сказала Аня, были допущены ошибки, над которыми будем работать. А так, по самочувствию хорошо, рука не болит», — отметила она.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Турнир в Париже завершится 16 августа.