Прыгунья в воду Конаныхина извинилась за неудачное выступление на ЧЕ

«Сложно сказать, что было в четвертом прыжке, мы сами не поняли, потому что таких прыжков, честно говоря, мы не видели ни на тренировках, ни на соревнованиях. Что сегодня произошло, даже не описать словами, — сказала Конаныхина. — Очень давно в принципе не делали таких прыжков на тренировках, на соревнованиях, потому что все время было стабильно, вниз головой проходили. А тут такие прыжки, грустно, что такой результат. Была ошибка на прыжке. Думаю, что она стала ключевой, особенно для Саши, она поникла, ее мотивационный настрой на заключительный раунд был тяжелым. Я понимала, что могли бороться, но такой результат на сегодняшний день. Это наш общий результат, какой бы он ни был, мы будем делать выводы, очень извиняемся, что подвели команду. Но таков спорт».