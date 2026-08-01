Кулевский НПЗ, расположенный на западе Грузии, планирует отказаться от нефти из России, чтобы избежать санкций со стороны Евросоюза. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в компании Black Sea Petroleum.
— Кулевский НПЗ в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе, — уточнили в заявлении.
Кроме того, в организации добавили, что 3 июля было заключено соглашение, в рамках которого в период с 20 по 30 августа Кулевский НПЗ получит нефть ливийского происхождения.
По словам представителей компании, они продолжают тесно сотрудничать с Европейской комиссией (ЕС) и ознакомлять ее с планом по диверсификации.
Ранее СМИ сообщали, что 21-й пакет санкций ЕС может оказаться последним, поскольку всем стало понятно, что этот подход исчерпал себя и больше не работает.
Доцент Финансового университета Иван Пятибратов, в свою очередь, утверждает, что Европейский союз в ближайшее время никак не сможет отменить право вето при принятии санкций в отношении России.