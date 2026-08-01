Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НПЗ в грузинском Кулеви переходит с российской нефти на казахстанскую

Кулевский НПЗ, расположенный на западе Грузии, планирует отказаться от нефти из России, чтобы избежать санкций со стороны Евросоюза. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в компании Black Sea Petroleum.

Кулевский НПЗ, расположенный на западе Грузии, планирует отказаться от нефти из России, чтобы избежать санкций со стороны Евросоюза. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в компании Black Sea Petroleum.

— Кулевский НПЗ в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе, — уточнили в заявлении.

Кроме того, в организации добавили, что 3 июля было заключено соглашение, в рамках которого в период с 20 по 30 августа Кулевский НПЗ получит нефть ливийского происхождения.

По словам представителей компании, они продолжают тесно сотрудничать с Европейской комиссией (ЕС) и ознакомлять ее с планом по диверсификации.

Ранее СМИ сообщали, что 21-й пакет санкций ЕС может оказаться последним, поскольку всем стало понятно, что этот подход исчерпал себя и больше не работает.

Доцент Финансового университета Иван Пятибратов, в свою очередь, утверждает, что Европейский союз в ближайшее время никак не сможет отменить право вето при принятии санкций в отношении России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше