Лютова заявила, что не хочет останавливаться на турнире в Мемфисе

Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву в полуфинальном матче со счетом 7:5, 6:1. В финале россиянка сыграет против победительницы матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Дарьей Видмановой из Чехии, которые выступают на турнире без номера посева.