Лютова заявила, что не хочет останавливаться на турнире в Мемфисе

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Кристина Лютова назвала особенным свое выступление на турнире в Мемфисе. Комментарий Лютовой предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву в полуфинальном матче со счетом 7:5, 6:1. В финале россиянка сыграет против победительницы матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Дарьей Видмановой из Чехии, которые выступают на турнире без номера посева.
«Это что-то особенное. Это чувствуется по-особенному, ведь это мой первый турнир WTA. И я хочу продолжать и не хочу останавливаться», — сказала Лютова.
Лютовой 16 лет, она занимает 229-е место в рейтинге WTA. На турнире в Мемфисе спортсменка впервые выиграла матч на соревнованиях под эгидой организации. Турнир стал первым для россиянки под эгидой WTA.