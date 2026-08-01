В Госдуме предложили оформить выплаты семьям для сбора детей в школу

В Госдуме предложили на подготовку к 1 сентября семьям со школьниками могут выплатить единовременную помощь в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на документ.
«В адрес комитета поступают обращения граждан, связанные с существенным ростом расходов семей на подготовку детей к новому учебному году. Особую обеспокоенность родителей вызывают расходы на школьную одежду, обувь, канцелярские товары, учебные принадлежности и иные обязательные покупки», — говорится в письме.
В инициативе отмечается, что выделение дополнительной материальной помощи семьям с детьми школьного возраста соответствует государственной семейной политике и поможет снизить финансовую нагрузку на родителей.
KP.RU рассказал, что в Госдуме зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. Предлагается сделать 1 сентября выходным для родителей школьников. Депутаты уверены, что участие родителей в торжественных линейках особенно важно для учащихся младших и средних классов, поскольку способствует созданию праздничного настроения и подчеркивает значимость события.