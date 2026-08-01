Юная россиянка Лютова пробилась в первый финал турнира WTA

Сейчас Лютовой 16 лет. Она занимает 229-е место в мировом рейтинге WTA. Турнир в Мемфисе уже стал для неё знаковым. Именно здесь россиянка одержала первую победу в основной сетке соревнований WTA, а теперь впервые добралась до финала.