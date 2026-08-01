Россиянам напомнили о возможности отказаться от кредита

Россияне, оформившие кредит после бесплатного обследования позвоночника в частном медцентре, могут отказаться от него в течение четырех или 48 часов. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил юрист Александр Манько.
Эксперт напомнил о способах защиты прав потребителей, которые позволяют расторгнуть навязанный договор и вернуть деньги.
«Вы можете расторгнуть договор и вернуть деньги. У вас есть “период охлаждения”: четыре часа, если кредит до 200 тысяч рублей, и 48 часов, если сумма кредита больше», — подчеркнул он.
По его словам, закон позволяет человеку отказаться от услуги, оплатив только фактические расходы исполнителя, которые, как правило, в первый день обращения равны нулю.
KP.RU рассказал, что май текущего года стал знаковым для Банка ДОМ.РФ. В этот месяц портфель кредитов наличными пополнился на рекордную сумму. Банк выдал клиентам 1,1 млрд рублей — это лучший результат за всю историю работы организации.