7500 верующих собрались на патриаршее богослужение в Дивееве 1 августа

Святейший Патриарх возглавил служение Божественеой литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в день 200-летия основания Мельничной общины, 35-летия второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского (1 августа 1991 года) и 35-летие возобновления монашеской жизни в обители. Кроме первых лиц ПФО и Нижегородской области, на службе побывали глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Просяник, а также глава Мордовии Артём Здунов и другие.