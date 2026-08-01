7500 верующих собрались на патриаршее богослужение в Дивееве 1 августа

Патриаршее богослужение на площади перед Преображенским собором в Дивееве Нижегородской области в день обретения мощей святого преподобного Серафима Саровского собрало около 7,5 тысяч верующих.
Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси со ссылкой на данные Главного управления МВД России по Нижегородской области.
Святейший Патриарх возглавил служение Божественеой литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в день 200-летия основания Мельничной общины, 35-летия второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского (1 августа 1991 года) и 35-летие возобновления монашеской жизни в обители. Кроме первых лиц ПФО и Нижегородской области, на службе побывали глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Просяник, а также глава Мордовии Артём Здунов и другие.
«Присутствие Патриарха Русской Православной церкви всякий раз напоминает об исключительном значении и Дивеевского монастыря, и святого батюшки Серафима для всего христианского мира», — уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Дивеевская обитель получила в дар от Святейшего Патриарха икону первоверховных апостолов Петра и Павла, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий — крест и панагию, игуменья монастыря Сергия (Конкова) — крест. Насельницы Дивеевского монастыря также получили в подарок от Предстоятеля Евангелия.
Ранее священник раскрыл, о чём верующим должно просить святого преподобного Серафима Саровского.